Гривня на міжбанку різко обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,23-24,28 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,45-24,49 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,41-24,44 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,9% з 23,74 UAH\/USD до 24,43 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH\/USD. Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH\/USD. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH\/USD.