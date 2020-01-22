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22 січня 2020, середа, 18:40 15
Економіка 2020-01-22T18:47:06+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку різко обвалилася

Гривня на міжбанку різко обвалилася

Анна Рудык
курс гривні, Міжбанк, Курс валют, Міжбанківський валютний ринок
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,23-24,28 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,45-24,49 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,41-24,44 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,9% з 23,74 UAH/USD до 24,43 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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