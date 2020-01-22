Гривня на міжбанку різко обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,23-24,28 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,45-24,49 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,41-24,44 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,9% з 23,74 UAH/USD до 24,43 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.