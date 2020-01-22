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  • У Санкт-Петербурзі в лікарню привезли чоловіка з підозрою на новий коронавірус
22 січня 2020, середа, 17:56 7
Світ 2020-01-22T17:58:50+02:00
Українські Новини
У Санкт-Петербурзі в лікарню привезли чоловіка з підозрою на новий коронавірус

У Санкт-Петербурзі в лікарню привезли чоловіка з підозрою на новий коронавірус

Ольга Фандорина
Коронавірус, Санкт-Петербург

У Росії в петербурзьку клінічну інфекційну лікарню ім. Боткіна направили пацієнта з аеропорту Пулково. Медики підозрюють зараження новим коронавірусом.

Про це заявив головний лікар лікарні Олексій Яковлєв, передає видання 78.ru.

"Завантажили в капсулу наші працівники, співробітники лікарні Боткіна, і везуть до нас", — сказав він. За словами Яковлєва, пацієнт ще не прибув до лікарні, тому більш детальну інформацію він дати не може.

Раніше ЗМІ повідомили, що в аеропорту Санкт-Петербурга госпіталізували росіянина з підозрою на коронавірус, спалах якого почалася в Китаї.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації українцям із-за нового коронавіруса у Китаї, яким захворіло близько 300 осіб, шестеро з яких померли.

Лікарі попередили про те, що смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини.

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