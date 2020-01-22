Екс-головний редактор"24 каналу" Трибушна відмовилася від посади керівника каналу для окупованих територій

Колишній головний редактор "24 каналу" Олена Трибушна відмовилася від посади керівника інформаційного мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій через розбіжності з іншими керівниками проекту.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, хочу повідомити, що я не буду брати участь у проекті мовлення на окуповані території... Я вірю в ідею міністра Володимира Бородянського повернути уми і серця жителів окупованих територій з допомогою українського ТБ і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проекту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації", - написала вона.

На думку Трибушної, на Донбас потрібно транслювати нормальне українське телебачення, так як завдяки російським пропагандистам, і українським теле - і youtube-каналів, переслідує єдину мету – "дорватися до влади", проукраїнського контенту на сході практично немає.

Вона також зазначила, що знайти спосіб транслювати нормальний український контент на 80% окупованих територій (як планують зараз) потрібно було ще 5 років тому, однак так звана "політична воля" знайшлася тільки зараз.

Як повідомляли Українські Новини, державний телеканал для жителів окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення з 15 лютого.

Раніше вже повідомлялося, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.