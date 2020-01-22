підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Екс-головний редактор"24 каналу" Трибушна відмовилася від посади керівника каналу для окупованих територій
22 січня 2020, середа, 16:56 9
ЗМІ 2020-01-22T18:45:03+02:00
Українські Новини
Екс-головний редактор"24 каналу" Трибушна відмовилася від посади керівника каналу для окупованих територій

Екс-головний редактор"24 каналу" Трибушна відмовилася від посади керівника каналу для окупованих територій

Ярина Вацяк
Окуповані території, Телеканал, Олена Трибушна, запуск телеканалу
Олена Трибушна. Фото: Facebook/Олена Трибушна
Олена Трибушна. Фото: Facebook/Олена Трибушна

Колишній головний редактор "24 каналу" Олена Трибушна відмовилася від посади керівника інформаційного мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій через розбіжності з іншими керівниками проекту.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, хочу повідомити, що я не буду брати участь у проекті мовлення на окуповані території... Я вірю в ідею міністра Володимира Бородянського повернути уми і серця жителів окупованих територій з допомогою українського ТБ і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проекту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації", - написала вона.

На думку Трибушної, на Донбас потрібно транслювати нормальне українське телебачення, так як завдяки російським пропагандистам, і українським теле - і youtube-каналів, переслідує єдину мету – "дорватися до влади", проукраїнського контенту на сході практично немає.

Вона також зазначила, що знайти спосіб транслювати нормальний український контент на 80% окупованих територій (як планують зараз) потрібно було ще 5 років тому, однак так звана "політична воля" знайшлася тільки зараз.

Як повідомляли Українські Новини, державний телеканал для жителів окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення з 15 лютого.

Раніше вже повідомлялося, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Більше новин про: Окуповані території Телеканал Олена Трибушна запуск телеканалу

Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень
Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ
Новини
"Київметробуд" має працювати на киян, а не мафію!" - генеральний директор Костянтин Салій 18:50
Гривня на міжбанку різко обвалилася 18:40
Ігор Смілянський . Скріншот відео Pavlovsky News
Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень 18:26
Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію 18:15
НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна 18:09
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві 20:04
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok