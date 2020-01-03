Информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой

Информационное вещание на гостелеканале возглавила Елена Трибушная, которая называла Владимира Зеленского во время президентской кампании пустотой.

"Унизительно наблюдать, как президент (Ред. - Петр Порошенко) дебатирует с пустотой. Унизительно наблюдать, как президент бегает по стадионам, лабораториям и телеканалам, чтобы доказать, что не алкоголик, не наркоман, не трус и не прячет голову в песок", - об этом писала Трибушная в Facebook в апреле.



Как сообщали Українські Новини, телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства.



Ранее уже сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.



Кроме того, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.