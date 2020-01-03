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03 января 2020, пятница, 23:42 354
Политика 2020-01-03T23:42:01+02:00
Українські Новини
Информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой

Информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой

Валерия Драгомирова
Елена Трибушная, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Информационное вещание на гостелеканале возглавила Елена Трибушная, которая называла Владимира Зеленского во время президентской кампании пустотой.

"Унизительно наблюдать, как президент (Ред. - Петр Порошенко) дебатирует с пустотой. Унизительно наблюдать, как президент бегает по стадионам, лабораториям и телеканалам, чтобы доказать, что не алкоголик, не наркоман, не трус и не прячет голову в песок", - об этом писала Трибушная в Facebook в апреле.


Как сообщали Українські Новини, телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства.

Ранее уже сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.

Кроме того, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

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