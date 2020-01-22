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22 січня 2020, середа, 17:25 12
Судова влада 2020-01-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ

Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ

Анна Рудык
Верховний суд, Гаджібей, НБУ, Ігор Коломойський
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Верховний Суд відхилив касацію Національного банку у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки пов'язаної з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським компанії "Гаджібей".

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Верховний Суд 22 січня відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів попередніх інстанцій про відмову в зверненні стягнення на предмет іпотеки пов'язаної з Коломойським ТОВ "Гаджібей".

Зазначена компанія в жовтні 2014 року надала НБУ в заставу дві земельні ділянки в Одеській області як забезпечення за кредитом рефінансування, який надавався Приватбанку до націоналізації.

Зазначається, що оскільки компанія "Гаджібей" не виконала взятих на себе зобов'язань майнового поручителя Приватбанку, НБУ, з метою погашення заборгованості шляхом звернення стягнення на заставне майно, подав позов до Господарського суду Одеської області.

26 жовтня 2018 суд першої інстанції, а 22 жовтня 2019 суд апеляційної інстанції відхилили позовні вимоги НБУ.

Суди обгрунтували свою позицію тим, що Національний банк повинен був здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджібей" тільки в разі неможливості списання коштів із банківських рахунків Приватбанку.

Нацбанк зазначає, що при подачі позову він керувався нормами, зокрема, закону "Про Національний банк України", яким Нацбанк має право як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставне майно з фінансових і майнових поручителів.

Таке право є найкращим і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав термін погашення.

У НБУ наголосили, що Верховний Суд неодноразово вказував, що право безспірного списання коштів із рахунків Приватбанку не є обов'язком НБУ, тому жодним чином не виключає і не може виключати певний законом право на звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема в судовому порядку.

Така правова позиція була чітко вказана в спорах з аналогічними правовідносинами (в постановах Верховного Суду від 03.07.2018 у справах № 910/15475/17 і № 910/15408/17, а також у постанові від 26.09.2018 у справі № 910/16978/17).

Як повідомляли Українські Новини, з компанії Коломойського суд вирішив стягнути нерухомість на 100 млн гривень.

А після того, як Приватбанк ініціював судовий розгляд юристи звинуватили колишніх власників банку у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

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