Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ

Верховний Суд відхилив касацію Національного банку у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки пов'язаної з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським компанії "Гаджібей".

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Верховний Суд 22 січня відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів попередніх інстанцій про відмову в зверненні стягнення на предмет іпотеки пов'язаної з Коломойським ТОВ "Гаджібей".

Зазначена компанія в жовтні 2014 року надала НБУ в заставу дві земельні ділянки в Одеській області як забезпечення за кредитом рефінансування, який надавався Приватбанку до націоналізації.

Зазначається, що оскільки компанія "Гаджібей" не виконала взятих на себе зобов'язань майнового поручителя Приватбанку, НБУ, з метою погашення заборгованості шляхом звернення стягнення на заставне майно, подав позов до Господарського суду Одеської області.

26 жовтня 2018 суд першої інстанції, а 22 жовтня 2019 суд апеляційної інстанції відхилили позовні вимоги НБУ.

Суди обгрунтували свою позицію тим, що Національний банк повинен був здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджібей" тільки в разі неможливості списання коштів із банківських рахунків Приватбанку.

Нацбанк зазначає, що при подачі позову він керувався нормами, зокрема, закону "Про Національний банк України", яким Нацбанк має право як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставне майно з фінансових і майнових поручителів.

Таке право є найкращим і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав термін погашення.

У НБУ наголосили, що Верховний Суд неодноразово вказував, що право безспірного списання коштів із рахунків Приватбанку не є обов'язком НБУ, тому жодним чином не виключає і не може виключати певний законом право на звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема в судовому порядку.

Така правова позиція була чітко вказана в спорах з аналогічними правовідносинами (в постановах Верховного Суду від 03.07.2018 у справах № 910/15475/17 і № 910/15408/17, а також у постанові від 26.09.2018 у справі № 910/16978/17).

Як повідомляли Українські Новини, з компанії Коломойського суд вирішив стягнути нерухомість на 100 млн гривень.

А після того, як Приватбанк ініціював судовий розгляд юристи звинуватили колишніх власників банку у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.