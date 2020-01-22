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22 січня 2020, середа, 16:47 9
Події 2020-01-22T17:45:01+02:00
Українські Новини
Наслідки вибуху петард в Днипрі: чоловікові відірвало руку по лікоть, а дівчина отримала черепно-мозкову травм

Наслідки вибуху петард в Днипрі: чоловікові відірвало руку по лікоть, а дівчина отримала черепно-мозкову травму

Елизавета Кесельман
Дніпро, вибух петарди, Травма, Подіі
Петарди.Фото: pixabay
Петарди.Фото: pixabay

32-річний чоловік, якому відірвало руку по лікоть, і 18-річна дівчина госпіталізовані в результаті вибуху петард на балконі багатоповерхового будинку в Днипре 21 січня. Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент стався ввечері 21 січня в квартирі на 2-му поверсі 5-поверхового будинку по вулиці Софії Ковалевської.

Попередньо встановлено, що чоловік вирішив підірвати на балконі квартири одночасно велику кількість петард.

В результаті події чоловікові відірвало руку (госпіталізований у лікарню №6), дівчина отримала черепно-мозкову травму (госпіталізована в обласну клінічну лікарню імені Мечникова).

Розпочато розслідування за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, на Водохреща під Запоріжжям двоє чоловіків підірвалися гранатою.

Крім того, 7 січня 3 людини госпіталізовано в результаті вибух бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" в Одесі. А 19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Днипре.

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