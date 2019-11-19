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19 ноября 2019, вторник, 12:41 932
Происшествия 2019-11-19T12:41:24+02:00
Українські Новини
В Днипре мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажки и погиб

В Днипре мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажки и погиб

Граната, взрыв гранаты, Днипро

В Днипре мужчина погиб в результате взрыва, который прогремел во вторник, 19 ноября, около 06:00, во дворе многоэтажки на улице Гладкова. Об этом сообщает "Информатор".

Услышавшие громкий хлопок местные жители вызвали полицию. Во дворе полицейские обнаружили изуродованное при взрыве тело мужчины. По предварительным данным, он получил очень серьезные повреждения и погиб в результате взрыва гранаты. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственно-оперативной группы. 

В пресс-службе полиции сообщили, что погибшему мужчине было 44 года. По факту случившегося открыто уголовное производство.

Правоохранители склоняются к тому, что мужчина взорвал гранату умышленно, намереваясь покончить с собой. Однако следствие проверит и другие версии.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

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