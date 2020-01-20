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20 января 2020, понедельник, 14:24 111
Происшествия 2020-01-20T14:24:44+02:00
Українські Новини
На Крещение под Запорожьем прогремел взрыв: двое мужчин подорвались гранатой

На Крещение под Запорожьем прогремел взрыв: двое мужчин подорвались гранатой

Надежда Комендантова
взрыв гранаты

2 человека погибли 19 января в результате взрыва гранаты в Лежино Запорожского района Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, в одной из квартир обнаружены тела 2 мужчин в возрасте 38 лет с многочисленными осколочными ранениями.

На месте изъяли металлические обломки корпуса ручной осколочной гранаты "Ф-1" и рычаг взрывателя.

Полиция предполагает, что боеприпас детонировал во время употребления погибшими спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство 2 и более человек) с дополнительной квалификацией "несчастный случай" Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

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