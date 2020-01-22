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22 січня 2020, середа, 16:23 10
Політика 2020-01-22T18:30:03+02:00
Українські Новини
Разумков заявляє, що перерахував зарплату за грудень на благодійність

Разумков заявляє, що перерахував зарплату за грудень на благодійність

Ольга Фандорина

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перерахував свою зарплату у грудні на благодійність.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Разумкова.

Одноденний дохід спікер українського парламенту перерахував постраждалим від пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а іншу частину зарплати – фонд "Таблеточки".

Як повідомлялося, Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який напередодні розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів, за грудень склала 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

Зарплата Разумкова у вересні становила 50,5 тис. гривень, Стефанчука – 59,3 тис. гривень, Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

10 листопада Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу", партія обрала замість нього Корнієнко.
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