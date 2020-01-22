Україна повинна почекати зі вступом до союзу з ЄС, - Кулеба

Віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, який у грудні виписав собі дві значні премії, назвав причини, по яким Україна більше не хоче створювати митний союз з Євросоюзом.

Про це він написав на сторінці Facebook.

За словами Кулеби, Україна не готова увійти в митний союз. Політик пояснив свою думки в п'яти пунктах:

1. Митний союз - невід'ємна складова членства в ЄС, до членства в якому Україна повинні прийти сильними і ефективними.

2. Членство в ЄС - стратегічна мета України, а за митним союзом можуть стояти серйозні загрози національним вигодам і інтересам.

3. У 2017 році Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, але експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов'язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти були праві, і новий уряд з ними погодився.

4. На цьому етапі Україні вигідно максимальне поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у митній сфері.

5. Держава в світі має керуватися своїми цінностями і вигодою, а цінність України - стати державою-членом ЄС.

Пост Дмитра Кулеби на Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Кулеба нагадав депутатам про необхідність узгодження енергетичних законопроектів з Єврокомісією.

Також він заявив, що Україна розраховує на компенсацію в разі зняття з Росії санкцій.