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  • Дмитро Кулеба нагадав депутатам про необхідність узгодження енергетичних законопроектів з Єврокомісією
03 грудня 2019, вівторок, 13:21 369 Документ
Політика 2019-12-03T15:45:02+02:00
Українські Новини
Дмитро Кулеба нагадав депутатам про необхідність узгодження енергетичних законопроектів з Єврокомісією

Дмитро Кулеба нагадав депутатам про необхідність узгодження енергетичних законопроектів з Єврокомісією

Законопроект, Енергетика, Єврокомісія, Дмитро Кулеба, євроінтеграція, Європейська комісія

Законопроекти з енергетичних питань будуть передані до Єврокомісії для проведення оцінки сумісності їх положень з зобов’язаннями України в сфері євроінтеграції. Про це написав Віце-прем’єр-міністр  з питань  європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у відповіді народним депутатам щодо проведення консультацій з Єврокомісією.

Віце-прем’єр повідомив, що на даний час між урядом України та Єврокомісією триває процес узгодження проекту Керівних настанов, який регламентуватиме порядок взаємодії між сторонами під час проведення консультацій щодо сумісності законопроектів, якими вносяться зміни до українського законодавства в енергетичному секторі з міжнародно-правовими зобов’язаннями України в сфері євроінтеграції. І відповідні консультації відбудуться після узгодження такого порядку.
"Повідомляємо, що направлені вами законопроекти будуть передані до Європейської Комісії для проведення оцінки сумісності їх положень з міжнародно-правовими зобов’язаннями України в сфері європейської інтеграції після узгодження Керівних настанов з Європейською Комісією", - йдеться в листі Кулеби.
Він також звернув увагу, що згідно зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, українська сторона має утриматись від введення в дію законопроектів з енергетичних питань до завершення їх оцінювання Єврокомісією, а також в разі якщо їх положення визнані нею несумісними з положеннями acquis ЄС.
"Звертаємо вашу увагу на те, що пунктом 7 додатка ХХVІІ-а Додатка XXVІІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено, що Україна утримується від введення в дію актів, поданих на проведення консультацій до того, як Європейська Комісія завершила оцінювання сумісності законопроекту з відповідними положеннями acquis ЄС та у випадку, якщо Європейська Комісія дійшла висновку, що законопроект є несумісним із зазначеними положеннями acquis ЄС, що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 "1861-VІ", - зазначив Кулеба.


Нагадаємо, раніше представництво ЄС розкритикувало законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) в офіційному листі, який оприлюднила голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цицнадзе.
Раніше у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії (№2294).

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