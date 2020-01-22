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  • З ким не буває: У Києві дівчина переплутала педалі і на Porsche розбила відразу шість машин
22 січня 2020, середа, 14:52 46
Події 2020-01-22T16:15:02+02:00
Українські Новини
З ким не буває: У Києві дівчина переплутала педалі і на Porsche розбила відразу шість машин

З ким не буває: У Києві дівчина переплутала педалі і на Porsche розбила відразу шість машин

Таня Войтюк
ДТП, Аварія, Porsche, Novus
ДТП на парковці. Фото: Facebook/Київ оперативний
ДТП на парковці. Фото: Facebook/Київ оперативний

У Києві на одній із стоянок біля супермаркету Novus на Лівобережці дівчина за кермом Porsche Cayenne розбила шість автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний" Facebook.

За словами очевидців, дівчина знесла зачепила п'ять автомобілів, і застрягла передом в шостому. Винуватиця намагалася продовжити рух, однак їй перешкодили інші водії та свідки події. При цьому також пишу, що вона була у стані алкогольного сп'яніння.

На щастя, дівчина в'їхала в припарковані автомобілі, в яких нікого не було, так що ДТП обійшлося без жертв.

Як повідомляли Українські Новини, Toyota відкликала 3,4 млн автомобілів через проблеми з подушками і ременями безпеки.

Раніше в Києві на проспекті Науки Mitsubishi протаранив припарковані машини.

Також на бульварі Дружби народів сталося ДТП з трьома автомобілями. Один з водіїв транспортного засобу не взяв до уваги дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW.

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