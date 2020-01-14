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14 января 2020, вторник, 15:33 16
Происшествия 2020-01-14T15:45:01+02:00
Українські Новини
На бульваре Дружбы народов случилось ДТП с тремя автомобилями

На бульваре Дружбы народов случилось ДТП с тремя автомобилями

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП в Киеве
ДТП на Дружбы народов. Фото: patrol.police.gov.ua
ДТП на Дружбы народов. Фото: patrol.police.gov.ua

Утром 14 января на проспекте Соборности произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru, двигаясь по проспекту Соборности в сторону бульвара Дружбы Народов, не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался в попутном направлении.

Последний, в следствие неуправляемого движения, совершил столкновение с транспортным средством Honda, а тот в свою очередь с автомобилем Volkswagen. Автомобили претерпели серьезных механических повреждений.

Признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя транспортного средства Subaru патрульные не обнаружили.

На виновника аварии составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП.

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