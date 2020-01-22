Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей из-за проблем с подушками и ремнями безопасности

Крупная автомобильная корпорация Toyota отзовет 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, который может привести к тому, что подушки безопасности не сработают в авариях.

Об этом сообщает Reuters.

По словам американских специалистов, в 50% случаев ДТП заканчивалось летальным исходом из-за ошибки конструкторов Toyota. Дефект был обнаружен в моделях Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов, а также гибридных автомобилей Avalon 2013-2018.

Стало известно, что автомобили имеют электронный блок защиты, который не имеет надлежащей защиты от электрических помех. Они могут возникнуть при авариях, которые могут привести к неполному или неэффективному срабатыванию подушек безопасности. Это также может препятствовать корректной работе ремней безопасности.

В корпорации уверяют, что специалисты в официальных автосервисах Toyota готовы устранить эту недоработку бесплатно.

Как сообщали Українські Новини, для японской высадки на Луну Toyota создает новый ровер, в котором можно будет дышать без скафандра.

Тем временем до конца января в Министерстве экономики составят список автовладельцев, которым придется заплатить налог на авто в 25 тысяч гривен.