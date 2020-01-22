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22 січня 2020, середа, 10:44 4
Президент 2020-01-22T11:34:43+02:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський виступить на економічному форумі в Давосі

Сьогодні Зеленський виступить на економічному форумі в Давосі

Таня Войтюк
Давос, Давоський форум, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, Всесвітній економічний форум
Олексій Гончарук та Володимир Зеленський. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук та Володимир Зеленський. Фото: Кабмін

На Всесвітній економічний форум у Давос приїдуть сім представників України, в числі яких будуть Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Вони виступлять з промовою у середу, 22 січня.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Програмою візиту Президента передбачено виступ під час форуму, а також заплановано кілька зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Згідно порядку денному форуму Зеленський виступить зі спеціальним зверненням до 17:15 (за київським часом).

На 23 січня в 7:30 (за місцевим часом, 8:30 - за київським) заплановано виступ Гончарука під час Української сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Раніше Українські Новини писали, що за даними Урядового порталу, прем'єр-міністр Гончарук відправиться з дводенним робочим візитом до Давосу.

Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також з представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем'єр-міністром Фінляндії Санні Марін і президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Суму Чакрабарті.

В Давос на форум також приїдуть світові лідери.

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