Сьогодні Зеленський виступить на економічному форумі в Давосі

На Всесвітній економічний форум у Давос приїдуть сім представників України, в числі яких будуть Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Вони виступлять з промовою у середу, 22 січня. Про це повідомляє прес-служба Президента України. Програмою візиту Президента передбачено виступ під час форуму, а також заплановано кілька зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій. Згідно порядку денному форуму Зеленський виступить зі спеціальним зверненням до 17:15 (за київським часом). На 23 січня в 7:30 (за місцевим часом, 8:30 - за київським) заплановано виступ Гончарука під час Української сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука. Раніше Українські Новини писали, що за даними Урядового порталу, прем'єр-міністр Гончарук відправиться з дводенним робочим візитом до Давосу. Очікується, що глава уряду проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також з представниками міжнародного бізнесу. Зокрема, на 22 січня заплановані двосторонні зустрічі Гончарука з прем'єр-міністром Фінляндії Санні Марін і президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Суму Чакрабарті. В Давос на форум також приїдуть світові лідери.