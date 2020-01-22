У День Соборності курс долара та євро в обмінниках зріс

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 січня на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,27% до 26,6321 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,19 коп. до 27,1065 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,1285 24,4274 26,6321 27,1065 3,50 4,00 Максимальний 24,2300 24,7000 26,8300 27,4000 3,87 5,00 Мінімальний 23,8000 24,2700 26,0000 26,9000 2,50 3,89

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.