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22 січня 2020, середа, 08:58 21
Суспільство 2020-01-22T11:45:03+02:00
Українські Новини
У Києві очікуються сильні пориви вітру: як захистити себе в негоду

У Києві очікуються сильні пориви вітру: як захистити себе в негоду

Таня Войтюк
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У Києві очікуються сильні пориви вітру. Фото: dumka
У Києві очікуються сильні пориви вітру. Фото: dumka

У той час як синоптики дали прогноз на 2020 рік, в середу, 22 січня, в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду.Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У столиці оголошено перший рівень небезпеки — жовтий, який зазвичай тягне за собою ряд наслідків у вигляді обірваних проводів, повалених дерев та бігбордів.

КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру, адже в таку погоду украй важливо знати основні правила, щоб захистити не тільки себе, але й майно. Нагадаємо, оповіщення про негоду — це важлива процедура, після якої комунальні підприємства знімають з себе відповідальність і не будуть компенсувати постраждалим витрати на ремонт автомобіля, на який, наприклад, впало дерево.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В НЕГОДУ:

  • всі вікна будинків щільно закрити, набуваючи з балконів і лоджийпредметы, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів,ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку илиприродном укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також непарковать поруч з ними автотранспорт.

Карта України з температурою на 22 січня. Фото: УкргідрометцентрКарта України з температурою на 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.

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