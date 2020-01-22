У Києві очікуються сильні пориви вітру: як захистити себе в негоду

У той час як синоптики дали прогноз на 2020 рік, в середу, 22 січня, в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду.Про це повідомляє Український гідрометцентр. У столиці оголошено перший рівень небезпеки — жовтий, який зазвичай тягне за собою ряд наслідків у вигляді обірваних проводів, повалених дерев та бігбордів. КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру, адже в таку погоду украй важливо знати основні правила, щоб захистити не тільки себе, але й майно. Нагадаємо, оповіщення про негоду — це важлива процедура, після якої комунальні підприємства знімають з себе відповідальність і не будуть компенсувати постраждалим витрати на ремонт автомобіля, на який, наприклад, впало дерево. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В НЕГОДУ: всі вікна будинків щільно закрити, набуваючи з балконів і лоджийпредметы, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів,ліній електропередачі, дерев у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку илиприродном укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також непарковать поруч з ними автотранспорт. Карта України з температурою на 22 січня. Фото: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня. Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.