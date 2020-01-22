Зима придет весной, а лето будет аномально жарким: синоптики дали прогноз на 2020 год

Погода в Украине зимой в ряде областей не была зимней. Несмотря на ее многообещающее начало в ноябре, когда выпал первый снег и резко похолодало, декабрь и январь стали аномально теплыми. Февраль также прогнозируют значитлельно теплее нормы. А вот морозы придут в марте.



Об этом сообщила завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух изданию Главред.

По ее словам, в некоторых областях Украины до сих пор не было метеорологической зимы, а в Киеве она продлилась всего восемь дней, и это было еще в ноябре.

Самый холодный день и самая холодная ночь были на этой неделе 20 января, в ближайшие дни температура немного повысится, дальше возможны небольшие колебания, но все они в пределах нуля, а это очень тепло для этого периода.

По словам синоптика, если говорить, например, о Киеве, то такие температуры, около нуля, более характерны для Крыма.

"В северных областях температура в середине января должна быть значительно ниже. Как правило, здесь такие температуры наблюдаются в середине марта или ноября. А температуры в период конца января-начала февраля, в соответствии с многолетними климатическими особенностями региона, должны быть самыми низкими", - сказала она.

Балабух добавила, что в этом году наблюдается тенденция к повышению температуры, и такая тенденция наблюдалась на протяжении последних десятилетий. "Наибольшие изменения характерны для зимнего и для летнего периода. Этот год также не исключение", - подчеркнула эксперт.

Синоптик заявила, что в нашей стране декабрь - один из самых теплых месяцев за весь период инструментальных наблюдений.

"Вероятно, что таким же может оказаться и январь. В принципе, это следствие тех тенденций, которые наблюдаются в атмосфере и не только на территории Украины", - отметила эксперт.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Погода в Украине на февраль 2020 года, по мнению Деркача, будет с небольшими морозами. К середине наступит и вовсе наступит почти весенняя оттепель.

"В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", - рассказал "Фактам" народный синоптик.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида также уверен, что лето 2020 года снова будет очень жарким. И это не временное явление. С таким положением вещей придется смириться и начать привыкать.

Еще один народный синоптик, Леонид Горбань, считает, что весна начнется с заморозков. А затем наступит засушливый период. Согласно его прогнозу, до самой середины марта будут держаться "минусы". Апрель же будет сырым и теплом не порадует. Лишь к концу месяца установится весенняя погода.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло", - сказал Горбань "РБК-Украина".

В мае дождей не будет, скорее будет жарко и засушливо. В середине месяца, считает народный синоптик, целых две недели не будет осадков.

Погода в Киеве на месяц от Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

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