Рябошапка поскаржився Гончаруку, що не може насильно годувати в'язнів у тюрмах

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем'єр-міністра України Олексію Гончаруку з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які відмовляються від їжі під час перебування в місцях несвободи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

У слідчих ізоляторах у 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, узятих під варту осіб і засуджених.

Чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який заявив про голодування, може бути застосоване лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.

Однак ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування ув'язнених, їх змісту, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув'язненими, які знаходяться в спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України.

Як повідомляли Українські Новини, адміністрація Бориспільської виправної колонії №119 утримувала в'язня, який відбув покарання понаднормово.

Раніше 4 співробітника Одеської колонії №51 були поранені в результаті бунту ув'язнених, який розгорівся 27 травня.

Також у Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.