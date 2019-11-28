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  • Администрация Бориспольской колонии "забыла" выпустить заключенного
28 ноября 2019, четверг, 16:20 4857
Политика 2019-11-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
Администрация Бориспольской колонии "забыла" выпустить заключенного

Администрация Бориспольской колонии "забыла" выпустить заключенного

Колония, Заключенные, Борисполь, Киев, Прокуратура

Администрация Бориспольской исправительной колонии №119 удерживала отбывшего наказание заключенного сверх срока.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

Осужденный во время личного приема пожаловался на это зампрокурору Киевской области.

Он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября, однако его продолжали безосновательно в ней удерживать.

Правоохранители проверили доводы и выяснили, что заключенный прав.

Руководство колонии знало, что у них сверх срока находится осужденный, однако освободило его только после вмешательства прокуратуры.

В среду прокуратура начала досудебное расследование, чтобы найти виноватых в этом деле и привлечь их к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сотрудника Одесской колонии №51 были ранены в результате бунта заключенных, который разгорелся 27 мая.

в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

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