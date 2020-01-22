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  • У Бородянського пропонують надати право кожному вимагати перевірок журналістів
22 січня 2020, середа, 08:30 11
ЗМІ 2020-01-22T08:31:13+02:00
Українські Новини
У Бородянського пропонують надати право кожному вимагати перевірок журналістів

У Бородянського пропонують надати право кожному вимагати перевірок журналістів

Валерия Драгомирова
Міністерство культури, ЗМІ, Володимир Бородянський, Перевірка журналістів
Прес-карта. Фото: Факти
Прес-карта. Фото: Факти

Міністерство культури, молоді та спорту ініціює проведення перевірок професійних журналістів в рамках розслідування дисциплінарного проступку.

Про це йдеться в опублікованій Мінкультури порівняльній таблиці до законопроекту про дезінформацію, передають Українські Новини.

Згідно з законопроектом, підставою для залучення професійного журналіста до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

При цьому наголошується, що дисциплінарним проступком професійного журналіста є недотримання або неналежне виконання обов'язків професійного журналіста, порушення стандартів професійної етики журналіста, невиконання рішень асоціації професійних журналістів або її регіональних рад.

Право на звернення в Комітет професійної етики журналістів щодо поведінки професійного журналіста, яке може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має будь-яка особа, якій стали відомі факти такої поведінки.

При цьому звернення з приводу поведінки професійного журналіста реєструється Комітетом професійної етики журналістів іобробляється не пізніше 10 робочих днів з дня його надходження.

Комітет професійної етики журналістів при цьому проводить перевірку відомостей, викладених у зверненні, і звертається до професійного журналіста для отримання пояснень.

Комітет професійної етики журналістів проводить перевірку методом опитування осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, а також отримує інформацію, необхідну для проведення перевірки, крім інформації з обмеженим доступом.

За результатами перевірки члени Комітету професійної етики журналістів складають довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених у ході перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Дисциплінарна справа щодо профжурналіста розглядається Комітетом професійної етики журналістів протягом 30 днів з дня порушення.

При цьому за вчинення дисциплінарного проступку до професійного журналіста може бути застосовано призупинення членства в асоціації на строк від 1 місяця до 1 року або припинення членства в асоціації при наявності визначених законом підстав.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури ініціює створення Асоціації журналістів з виключним правом підтвердження професійності журналіста.

Також Бородянський погрожує журналістам кримінальною відповідальністю за дезінформацію до повернення Донбасу і Криму.

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