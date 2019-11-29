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29 ноября 2019, пятница, 14:56 133
Политика 2019-11-29T15:02:19+02:00
Українські Новини
Бородянский угрожает журналистам уголовной ответственностью за дезинформацию до возвращения Донбасса и Крыма

Бородянский угрожает журналистам уголовной ответственностью за дезинформацию до возвращения Донбасса и Крыма

Владимир Бородянский, Закон для прессы, Дезинформация, СМИ
Бородянский. Фото: mediananny.com
Бородянский. Фото: mediananny.com

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускает действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Сегодня против Украины ведется война. Все нормы, которые касаются дезинформации, уголовной ответственности будут действовать только до того момента, пока мы не вернем Украину в границы до 2014 года. То есть это будет период ограниченный", - сказал он

При этом, по словам Бородянского, только 8% украинцев умеют отличить правдивую информацию от неправдивой.

"Есть дезинформация, которая несет в себе угрозу национальной безопасности. В стране, которая ведет войну - это соразмерная ответственность", - подчеркнул он.

При этом министр трактует понятие дезинформации, как действия, направленные против национальных интересов Украины в период военной агрессии.

Также он отметил, что в законопроекте появятся положения об индексации медиа в части достоверности, так как государство заинтересовано в количестве СМИ, чей индекс достоверности выше.

Кроме этого, по словам Бородянского, в министерстве есть идея создания по примеру Украинского культурного фонда фонда по вопросам развития медийного пространства.

Министр также анонсировал следующее публичное обсуждение положений законопроекта, которое планируется с 16 декабря.

Напомним, Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

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