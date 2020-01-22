Законопроект про медіа передбачає 38 заборон для ЗМІ: у чому будуть обмежувати журналістів

У січні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №2693 про медіа, в якому перераховано 38 заборон. Про обмеження в ЗМІ розкажуть Українські Новини. Законопроект передбачає ряд обмежень в структурі новин, їх зміст, а також мовою. У список увійшли: 1. Стаття 37. Обмеження щодо змісту інформації заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України визнання правомірною окупації території України заперечення територіальної цілісності України розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечу чи ненависть до окремих осіб чи їх груп; дискримінація на основі етнічного походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, фізичних вад, стану здоров’я, сексуальної орієнтації або за іншою ознакою; пропаганда або заклики до тероризму та терористичних актів, матеріали або інформацію, що виправдовують такі дії; фільми, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону України “Про кінематографію”; порнографічні матеріали, а також матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей; пропаганда вживання наркотичних засобів, психотропних речовин; пропаганда жорстокого поводження з тваринами; інструкції або поради щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин; ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної чи нетрадиційної медицини; заперечення або виправдовування комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні; заперечення або виправдовування націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму; позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії позитивний образ працівників радянських органів державної безпеки; виправдовування діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України; виправдовування переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті; символіка комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) режимів з метою виправдання чи заперечення їх злочинного характеру; 2. Стаття 41. Мова у сфері аудіовізуальних медіа мовні квоти від загальної тривалості програм та пісень, добового обсягу ведення програм субтитровання державною мовою 3. Стаття 43. Захист неповнолітніх зосередження уваги на насильстві нанесення, завдання самому собі каліцтва або до вчинення самогубства, деталізація засобів і обставин самогубства; позитивна оцінка вандалізму, псування або знищення майна; ідеалізація злочинця, моделювання злочинних дій; позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну чи алкоголю, а також від інших речовин непристойні висловлювання, слова або жести; заклики грати в азартні ігри, запрошення до азартних ігор; демонстрація тіла померлої, такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої людини; 4. Стаття 48. Поширення програм з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) забороняється поширення програм, що містять інтерактивні конкурси (ігри, вікторини), умови яких передбачають оплатне набуття особою статусу учасника або в яких користувачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу. 5. Стаття 119. Обмеження щодо змісту інформації у медіа, пов’язані зі збройною агресією популяризація або пропаганда органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором (державою-окупантом) матеріали щодо збройної агресії та діянь держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій; програми та матеріали серед учасників яких є особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України позитивне висвітлення діяльності органів влади держави-агресора (держави-окупанта) 6. Стаття 120. Обмеження ретрансляції медіа держави-агресора (держави-окупанта) відмова в реєстрації іноземного лінійного медіа, що зареєстроване в державі-агресорі; 7. Стаття 121. Обмеження щодо структури власності та фінансування медіа під час збройної агресії Суб’єктом у сфері медіа в Україні не може бути: фізична особа, яка є громадянином держави-агресора (держави-окупанта); юридична особа, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі. юридична особа, що отримує фінансування (кредити, займи, позики, інвестиції, внески спонсорів, благодійні внески, іншу фінансову допомогу) від фізичних осіб, що є громадянами держави-агресора (держави-окупанта), юридичних осіб, зареєстрованих в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі 8. Стаття 123. Інші обмеження щодо діяльності суб’єктів у сфері медіа під час збройної агресії До європейського та національного продукту не може відноситися програма, в тому числі фільм, якщо щонайменше один виробник, продюсер чи особа, за рахунок якої здійснено фінансування виробництва, є громадянином держави-агресора (держави-окупанта) або юридичною особою, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі. Як повідомляли Українські Новини, у Бородянського хочуть офіційно розділити журналістів на 2 групи. Також Володимир Бородянський допускає кримінальну відповідальність журналистів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у випадку прийняття відповідного закону.