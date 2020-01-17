Комитет информполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о медиа

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект №2693 о медиа. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации и закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

К субъектам медиа относятся аудиовизуальные медиа, печатные медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов (например, IPTV), а также провайдеры платформ общего доступа к информации (к которым можно отнести Youtube).

Право требовать блокировку платформ общего доступа в законопроекте не предусмотрено.

Также Нацсовет будет, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Документ предлагает запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Документом запрещается распространение порнографии, а также программ, в которых пользователям предоставляются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Распространение такой информации запрещено для всех лиц, включая медиа.

Законопроект предлагает запретить распространять в медиа на период агрессии против Украины материалы с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Также запрещается позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря 11 депутатов Рады зарегистрировали законопроект №2693.

Одним из авторов законопроекта указан председатель комитета информполитики Рады Александр Ткаченко.