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22 січня 2020, середа, 05:55 3
Економіка 2020-01-22T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко зростати: курс валют на середу

Гривня продовжує стрімко зростати: курс валют на середу

Таня Войтюк
курс гривні, Курс валют, гривея, Долар, Євро, курс долара
Гривня продовжує зростати
Гривня продовжує зростати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлювався ним на 22 січня, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7145
1 долар США 24,2586
1 швейцарський франк 25,0994
10 ієн 2,2044
10 російських рублів 3,9245
1 євро 26,9695

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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