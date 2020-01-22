Гривня продовжує стрімко зростати: курс валют на середу

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.