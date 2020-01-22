Гривня продовжує стрімко зростати: курс валют на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлювався ним на 22 січня, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,7145 1 долар США 24,2586 1 швейцарський франк 25,0994 10 ієн 2,2044 10 російських рублів 3,9245 1 євро 26,9695 Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів. Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH\/USD. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH\/USD.