Сьогодні українці створять "живий ланцюг" на честь Дня соборності

Сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності України. Це свято встановлено на честь дня проголошення Акту возз'єднання Української Народної республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину державу в 1919 році. В цьому році в столиці проходитимуть традиційні заходи, не дивлячись на те, що синоптики обіцяють погіршення погоди. Детальніше про свято і про те, які заходи будуть проходити в Києві в цей день, розкажуть Українські Новини.

Історія

Указом Президента України №42/99 від 21 січня 1999 року це свято було встановлено на честь Акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Він увійшов в історію як Акт "Злуки" і означав об'єднання українських земель. Хоча в той час не вдалося зберегти єдність і незалежність України надовго, ідея про суверенній державі стала мрією всіх українців. Втілилася вона в 1990 році.

22 січня 1990 року жителі України збудували живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День соборності і з тих пір на вулицях українських міст щорічно проходять різні заходи.

Заходи для киян та гостей столиці на честь Дня соборності України

Церемонія покладання квітів до пам'ятників Т. Г. Шевченка і М. С. Грушевському за участю керівництва держави.

Мирна акція "День Соборності України" на тротуарної частини мосту ім. Е. Патона. Учасники акції розгорнули на мосту 30-метровий державний прапор і виконають Державний Гімн України. Збір о 07:30 на двох локаціях: біля останньої зупинки громадського транспорту перед мостом на лівому березі біля колонади при вході на міст Патона на правому березі. О 08:00 кияни будуть рухатися один до одного зі своїми частинами прапора (синьої або жовтої) по північній пішохідної частини мосту. Після цього учасники виконають гімн України та запалять свічки в пам'ять про загиблих воїнів АТО і Героя України Сергія Нигояне.

Відеоподорож "Україна - це ми!" в Публічній бібліотеці імені Леся Українки для дорослих.

У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" відбудеться зустріч-бесіда "Соборність і шлях до неї".

В Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей організують годину державності ""Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!".

20-30 січня організують фотовиставку "Єдина Україна" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

В "Будинку кіно" відбудеться показ документального фільму "Вибір" до Дня Соборності України.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Водохреще люди купалися на столичних пляжах.

Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні у другій половині зими.