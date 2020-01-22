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22 січня 2020, середа, 06:30 19
Суспільство 2020-01-22T08:45:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні українці створять "живий ланцюг" на честь Дня соборності

Сьогодні українці створять "живий ланцюг" на честь Дня соборності

Елена Новикова
масові заходи, Незалежність України, Живий Ланцюг Соборності, День Соборності
Фото: facebook/Живий Ланцюг Соборності на мосту Патона - 2019
Фото: facebook/Живий Ланцюг Соборності на мосту Патона - 2019

Сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності України. Це свято встановлено на честь дня проголошення Акту возз'єднання Української Народної республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину державу в 1919 році. В цьому році в столиці проходитимуть традиційні заходи, не дивлячись на те, що синоптики обіцяють погіршення погоди. Детальніше про свято і про те, які заходи будуть проходити в Києві в цей день, розкажуть Українські Новини.

Історія

Указом Президента України №42/99 від 21 січня 1999 року це свято було встановлено на честь Акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Він увійшов в історію як Акт "Злуки" і означав об'єднання українських земель. Хоча в той час не вдалося зберегти єдність і незалежність України надовго, ідея про суверенній державі стала мрією всіх українців. Втілилася вона в 1990 році.

22 січня 1990 року жителі України збудували живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День соборності і з тих пір на вулицях українських міст щорічно проходять різні заходи.

Заходи для киян та гостей столиці на честь Дня соборності України

  • Церемонія покладання квітів до пам'ятників Т. Г. Шевченка і М. С. Грушевському за участю керівництва держави.
  • Мирна акція "День Соборності України" на тротуарної частини мосту ім. Е. Патона. Учасники акції розгорнули на мосту 30-метровий державний прапор і виконають Державний Гімн України. Збір о 07:30 на двох локаціях: біля останньої зупинки громадського транспорту перед мостом на лівому березі біля колонади при вході на міст Патона на правому березі. О 08:00 кияни будуть рухатися один до одного зі своїми частинами прапора (синьої або жовтої) по північній пішохідної частини мосту. Після цього учасники виконають гімн України та запалять свічки в пам'ять про загиблих воїнів АТО і Героя України Сергія Нигояне.
  • Відеоподорож "Україна - це ми!" в Публічній бібліотеці імені Леся Українки для дорослих.
  • У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" відбудеться зустріч-бесіда "Соборність і шлях до неї".
  • В Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей організують годину державності ""Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!".
  • 20-30 січня організують фотовиставку "Єдина Україна" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".
  • В "Будинку кіно" відбудеться показ документального фільму "Вибір" до Дня Соборності України.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Водохреще люди купалися на столичних пляжах.

Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні у другій половині зими.

 

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