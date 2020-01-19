Аномалии усилятся, а зима начнется в феврале: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Антициклон Christian принес в Украину на этой неделе преимущественно сухую погоду с "температурными качелями". Синоптик Наталья Диденко пообещала на Крещение небольшое похолодание с негопады в конце следующей недели.

Как пишут "Факты", заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, каких-то кардинальных изменений в погоде ожидать не стоит.

"До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков. Ее определяет поле повышенного давления, — говорит Наталья Голеня. - По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать — температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье — до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", - сказала она.

В то же время, после 24 января атмосферный фронт может принести с собой осадки — мокрый снег и дождь. "Но думаю, что температура все равно будет держаться около нуля", - уверена синоптик.

А по мнению народного синоптика Владимира Деркача, зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады погоды, быстрые переходы от плюсов к минусов, несколько всплесков морозов, но несущественных. Так что придется привыкать к дождям в эту пору года.

"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе — очень засушливым, — говорит Владимир Деркач. — Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны", - сообщил он.

В то же время, по его словам, в начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. "Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", - сообщил синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.