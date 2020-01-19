подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Аномалии усилятся, а зима начнется в феврале: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине
19 января 2020, воскресенье, 05:50 43 Инфографика
Жизнь 2020-01-19T05:50:02+02:00
Українські Новини
Аномалии усилятся, а зима начнется в феврале: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Аномалии усилятся, а зима начнется в феврале: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода зимой, Зима-2020, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

Антициклон Christian принес в Украину на этой неделе преимущественно сухую погоду с "температурными качелями". Синоптик Наталья Диденко пообещала на Крещение небольшое похолодание с негопады в конце следующей недели. 

Как пишут "Факты", заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, каких-то кардинальных изменений в погоде ожидать не стоит.

"До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков. Ее определяет поле повышенного давления, — говорит Наталья Голеня. - По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать — температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье — до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", - сказала она.

В то же время, после 24 января атмосферный фронт может принести с собой осадки — мокрый снег и дождь. "Но думаю, что температура все равно будет держаться около нуля", - уверена синоптик.

А по мнению народного синоптика Владимира Деркача, зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады погоды, быстрые переходы от плюсов к минусов, несколько всплесков морозов, но несущественных. Так что придется привыкать к дождям в эту пору года.

"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе — очень засушливым, — говорит Владимир Деркач. — Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны", - сообщил он.

В то же время, по его словам, в начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. "Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", - сообщил синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели. График: МетеопрогПрогноз погоды в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.

 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве погода зимой Зима-2020 Прогноз Погода

На Крещение похолодает, а потом ворвутся снегопады...
Лютые морозы и засуха: синоптик дал устрашающий пр...
Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: си...
Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: син...
Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января
Новости
Сегодня возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибшим в авиакатастрофе в Иране 06:00
Сильный дождь в Австралии уже второй день помогает тушить пожары 23:48
Таинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей, - ученые 23:16
Директор Louis Vuitton стал самым богатым человеком по версии Forbes 22:46
Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России 22:15
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь 13:47
больше новостей
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok