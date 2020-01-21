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21 січня 2020, вівторок, 17:50 5
Силові структури 2020-01-21T19:20:11+02:00
Українські Новини
Причетного до вбивства Гандзюк екс-помічника депутата Павловського заарештували

Причетного до вбивства Гандзюк екс-помічника депутата Павловського заарештували

Ольга Фандорина
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info

Печерський районний суд Києва заарештував до 4 березня колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

таке рішення суд виніс у вівторок, передають Українські Новини.

Термін арешту Павловському обчислюється з 20 січня.

Захист Павловського заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП 20 січня.

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України провели ряд обшуків у кримінальному провадженні про вбивство Катерини Гандзюк.

 
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