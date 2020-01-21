Причетного до вбивства Гандзюк екс-помічника депутата Павловського заарештували

Печерський районний суд Києва заарештував до 4 березня колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. таке рішення суд виніс у вівторок, передають Українські Новини. Термін арешту Павловському обчислюється з 20 січня. Захист Павловського заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на це рішення. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП 20 січня. Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України провели ряд обшуків у кримінальному провадженні про вбивство Катерини Гандзюк.