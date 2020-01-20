Правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк

Правоохранительные органы задержали бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Ему сообщено о новом подозрении как руководителю преступной организации.

Кроме того, о подозрении сообщили еще 8 лицам.

В целом правоохранители провели около 30 обысков по делам о нападении на граждан, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

На данный момент следственные и процессуальные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины проводят ряд обысков в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

5 августа Генеральная прокуратура заявила, что приговор 5 бывшим участникам АТО, осужденным за убийство Гандзюк, вступил в силу и принят к исполнению.