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21 січня 2020, вівторок, 15:18 10
Економіка 2020-01-21T16:15:02+02:00
Українські Новини
У 2019 "Укрзалізниця" збільшила перевезення пасажирів у ЄС на 14,9%

У 2019 "Укрзалізниця" збільшила перевезення пасажирів у ЄС на 14,9%

Александр Дмитриенко
Євросоюз, Укрзалізниця, пасажири

У 2019 порівняно з 2018 роком акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило перевезення пасажирів у напрямку країн Європейського союзу на 14,9% до 942,1 тис. людей.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці, передають Українські Новини.

"Протягом 2019  Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу і назад 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9% більше за показник 2018 року. Найпопулярнішим маршрутом став "Київ - Перемишль", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, поїздами №№ 715/716 та 705/706, які курсують із Києва до Перемишля і назад, в минулому році скористалися понад 482 тис. пасажирів.

Серед інших популярних поїздів є № 67/68 "Київ - Варшава - Київ", який обрала 61 тис. пасажирів, № 35/36 "Одеса - Перемишль - Одеса" (59 тис. пасажирів) і № 31/32 "Київ - Рига" (24 тис. пасажирів).

Як повідомляли Українські Новини, з Києва до Одеси потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури

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