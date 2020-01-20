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  • Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры
20 января 2020, понедельник, 23:23 442
Политика 2020-01-20T23:24:08+02:00
Українські Новини
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры

Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры

Таня Войтюк
Укрзализныця, Владислав Криклий, Будапешт, Поезд, киев-одесса, Бухарест
Владислав Криклий и представитель китайской компании CRCC. Фото: mtu.gov.ua
Владислав Криклий и представитель китайской компании CRCC. Фото: mtu.gov.ua

Сегодня, 20 января 2020, в присутствии Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия между АО "Укрзализныця" и китайской компанией CRCC был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что на выполнение задач, определенных Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства", Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3:00, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.

Как сообщали Українські Новини, ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова.

Также с конца января изменится периодичность поезда "Интерсити" Киев-Тернополь.

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