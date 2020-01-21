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21 січня 2020, вівторок, 14:25 19
Економіка 2020-01-21T16:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня підскочила після тривалого падіння

Гривня підскочила після тривалого падіння

Анна Рудык
курс гривні, Курс НБУ, курс долара, Курс валют
Гривні. Фото: hvylya.org
Гривні. Фото: hvylya.org

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 січня, на 4,43 коп. до 24,254 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 січня, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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