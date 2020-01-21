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21 січня 2020, вівторок, 14:11 20
Кабмін 2020-01-21T16:00:03+02:00
Українські Новини
Оржель спростував інформацію про плани поділу Мінекоенерго

Оржель спростував інформацію про плани поділу Мінекоенерго

Ярина Вацяк
міністерство, Мінекономрозвитку, Олексій Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель спростував інформацію про плани поділу Мінекоенерго на два окремих міністерства.

Про це він повідомив під час презентації концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, передають Українські Новини.

"Ні Президент, ні прем'єр-міністр не говорили про поділ міністерства... У мене була з ним розмова (з головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давидом Арахамією), він сказав мені, що це було взято з контексту", - сказав Оржель.

За його словами, через поділ міністерств може виникнути конфлікт інтересів.

Також Оржель вважає, що об'єднання міністерств є абсолютно правильним кроком.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Арахамія заявив про можливість поділу Мінекоенерго на два окремих міністерства у зв'язку з виниклим конфліктом інтересів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче розділити Мінкультури та Мінекономіки.

У вересні 2019 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища створюється на основі Міністерства екології та природних ресурсів, а не Міністерства энерегетики та вугільної промисловості. Таким чином, Міністерство енергетики та вугільної промисловості приєднується до Міністерства екології та природних ресурсів.

Тим часом, Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електроенергії з Росії.

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