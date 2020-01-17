Зеленський хоче розділити Мінкультури та Мінекономіки

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити низку раніше об'єднаних міністерств, таких як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури, молоді і спорту.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"У нас було об'єднання деяких міністерств. Спочатку це було правильне рішення, тому що у нас професійний кадровий голод і невеликий бюджет. Але мені здається, що час показав, що окремі міністерства можуть бути розділені", - сказав Президент.

Він назвав ці міністерства.

"Є питання до міністерства економіки. Вони займаються всім і сільським господарством у тому числі", - сказав Зеленський.

Президент додав, що питання щодо поділу є до Міністерства культури, молоді і спорту, а також до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.

Раніше Гончарук подав заяву про відставку.