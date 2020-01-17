Зеленський хоче розділити Мінкультури та Мінекономіки

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити низку раніше об'єднаних міністерств, таких як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури, молоді і спорту. Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. "У нас було об'єднання деяких міністерств. Спочатку це було правильне рішення, тому що у нас професійний кадровий голод і невеликий бюджет. Але мені здається, що час показав, що окремі міністерства можуть бути розділені", - сказав Президент. Він назвав ці міністерства. "Є питання до міністерства економіки. Вони займаються всім і сільським господарством у тому числі", - сказав Зеленський. Президент додав, що питання щодо поділу є до Міністерства культури, молоді і спорту, а також до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях. Раніше Гончарук подав заяву про відставку.