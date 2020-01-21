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21 січня 2020, вівторок, 12:54 34
Судова влада 2020-01-21T15:45:03+02:00
Українські Новини
Екс-начальнику Одеської поліції Головіну скасували домашній арешт

Екс-начальнику Одеської поліції Головіну скасували домашній арешт

Жора Шокин
ВАКС, Дмитро Головін, Цигарки, Контрабанда, Домашній арешт, Грошова застава
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінив запобіжний захід.

Проте Головін повинен з'являтися до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Він також зобов'язаний утриматися від спілкування з підозрюваними у його справі і свідками.

Термін дії зобов'язань закінчується 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

Також Головіну САП повідомила про підозру.

Він підозрюється у розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

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