Екс-начальнику Одеської поліції Головіну скасували домашній арешт

Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінив запобіжний захід.

Проте Головін повинен з'являтися до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Він також зобов'язаний утриматися від спілкування з підозрюваними у його справі і свідками.

Термін дії зобов'язань закінчується 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

Також Головіну САП повідомила про підозру.

Він підозрюється у розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.