НАБУ і САП взяли екс-начальника одеської поліції Головіна за підозрою в крадіжці сигарет

Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро затримали колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, який подав у відставку 24 квітня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Затримали Головіна і ще кілька людей", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, операція із затримання відбулася в четвер.\r\nВін зазначив, що Головін затриманий за підозрою в розкраданні партії сигарет, які було викрадено зі складу речових доказів.\r\nВін підозрюється в привласненні майна в змові з комерсантами.\r\nДжерело додало, що один з підозрюваних у справі втік.\r\nЗа даними прес-служби Нацполіціі, колишньому начальнику поліції Одеської області інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nКерівництво Національної поліції зазначає непримиренне ставлення до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягає на об'єктивному розслідуванні і притягненнія винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова поліції Одеської області Головін осоромився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.\r\nТим часом начальником поліції в Одеській області став екс-голова Нацполиції Харківщини.