НАБУ і САП взяли екс-начальника одеської поліції Головіна за підозрою в крадіжці сигарет

Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро затримали колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, який подав у відставку 24 квітня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Затримали Головіна і ще кілька людей", - сказав співрозмовник.

З його слів, операція із затримання відбулася в четвер.

Він зазначив, що Головін затриманий за підозрою в розкраданні партії сигарет, які було викрадено зі складу речових доказів.

Він підозрюється в привласненні майна в змові з комерсантами.

Джерело додало, що один з підозрюваних у справі втік.

За даними прес-служби Нацполіціі, колишньому начальнику поліції Одеської області інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Керівництво Національної поліції зазначає непримиренне ставлення до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягає на об'єктивному розслідуванні і притягненнія винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, голова поліції Одеської області Головін осоромився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.

Тим часом начальником поліції в Одеській області став екс-голова Нацполиції Харківщини.