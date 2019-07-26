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26 липня 2019, пʼятниця, 09:07 9
Судова влада 2019-07-26T09:27:10+03:00
Українські Новини
Екс-начальнику одеської поліції Головіну САП повідомила про підозру

Екс-начальнику одеської поліції Головіну САП повідомила про підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у корупції колишньому начальнику управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну.

Про це повідомила прес-служба САП на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"11 листопада 2017 року була встановлена група осіб, яка за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів ввезла на територію України, а саме в зону діяльності митного поста "Одеса-центральний" Одеської митниці ДФС, сім контейнерів з тютюновими виробами. В подальшому співробітниками Генпрокуратури зазначені тютюнові вироби були вилучені під час обшуку морського терміналу і поміщені на склад, який перебував в Одесі для подальшого зберігання. У серпні 2018 кримінальне провадження було передано до органів Національної поліції Одеській області для подальшого розслідування Керівництво ГУ Нацполіції Одеської області дано вказівку про переміщення тютюнових виробів на склади приватних структур, з керівниками яких Головін та його заступник вступили в злочинну змову", - повідомили в САП.

Через деякий час тютюнові вироби з приватного складу зникли.

Повідомляється, що Головіну повідомлено про підозру у ч. 5. ст 191 Кримінального кодексу (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

Триває досудове розслідування.

Також поліція розшукує заступника Головіна, щоб вручити йому підозру.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

У квітні Головін подав у відставку після того, як оконфузився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.

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