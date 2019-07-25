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25 липня 2019, четвер, 20:16 11
Силові структури 2019-07-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна

Правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна

Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро крім колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна затримали ще 3-х осіб, причетних до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених з незаконного обігу, а саме: колишнього першого заступника Головіна та 2 керівників приватних компаній.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Усім підозрюваним інкримінується ч 5 ст. 191 Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство встановило, що керівники суб'єктів господарювання в змові з Головіним в 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка була речовим доказом у іншому кримінальному провадженні.

Підозрювані випустили партію обсягом 7 морських контейнерів у незаконний обіг.

Ринкова вартість такої партії на "чорному ринку" може досягати 50 млн гривень.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали влітку 2018 року.

Слідчі дії тривають: встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Головін подав у відставку після того, як оконфузився, розповідаючи українською про зникнення 11-річної дівчинки.

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