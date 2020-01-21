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21 січня 2020, вівторок, 11:35 24
Судова влада 2020-01-21T11:54:28+02:00
Українські Новини
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка

Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка

Елизавета Драбкина
Окружний адміністративний суд Києва, Генпрокуратура, Павло Вовк
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: прес-служба суду
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: прес-служба суду

Окружний адміністративний суд Києва обрав головою суду Павла Вовка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 21 січня відбулися збори суддів Окружного адмінсуду, на порядок денний якого було винесено питання про обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування зборами суддів був обраний голова суду.

39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Вовка.

Крім того, під час зборів суддів були обговорені підсумки здійснення судочинства Окружним адмінсудом в 2019 році, а також актуальні питання судової практики.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді стало відомо, що Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти Вовка. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Тим часом Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС.

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Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка
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