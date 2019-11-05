Генпрокуратура остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева

Генеральная прокуратура остановила расследование дела против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сказала прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич изданию "Слідство.Інфо", передают Українськi Новини.

"Сроки следствия не прошли. Досудебное расследование останавливалось в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - сообщила она.

Прокурор отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Следовательно, Генпрокуратура приостановила расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов, в частности, ВККС.

26 июля НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в здании Окружного админсуда Киева.



Ранее защита Павла Вовка просила суд рассмотреть вопрос его отстранения от должности.