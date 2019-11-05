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05 ноября 2019, вторник, 13:40 432
Силовые структуры 2019-11-05T16:15:03+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева

Генпрокуратура остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева

Генпрокуратура, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева, Юлия Малашич
Павел Вовк
Павел Вовк

Генеральная прокуратура остановила расследование дела против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сказала прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич изданию "Слідство.Інфо", передают Українськi Новини.

"Сроки следствия не прошли. Досудебное расследование останавливалось в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - сообщила она.

Прокурор отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Следовательно, Генпрокуратура приостановила расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов, в частности, ВККС.

26 июля НАБУ и Генпрокуратура провели обыски в здании Окружного админсуда Киева.


Ранее защита Павла Вовка просила суд рассмотреть вопрос его отстранения от должности. 

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