Ангела Меркель впервые в жизни посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила мемориальный музей в Освенциме за месяц до 75-летия со дня освобождения узников советскими войсками. Об этом передает Российская служба ВВС.

Отмечается, что Меркель вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким прошла через печально знаменитые ворота с надписью "Arbeit Macht Frei" ("Труд освобождает") и приняла участие в церемонии возложения венков к Стене смерти.

Меркель решила посетить мемормиальный музей сейчас - на случай, если ей придется уйти в отставку раньше запланированного.

В ходе визита Меркель посетит другие объекты музея и выступит с речью на мероприятии, посвященном десятилетию фонда "Аушвиц-Биркенау". Фонд был основан в 2009 году для сохранения мемориального комплекса, Германия является его самым крупным спонсором.

Одной из целей этого визита было объявить о крупном денежном пожертвовании в размере 60 млн евро, которые пойдут на поддержание музейных объектов, в том числе - на консервацию 30 кирпичных бараков в Биркенау (Бжезинке).

В концлагере Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны погибло более миллиона человек. Главным образом это были евреи из Польши и других европейских стран, а также цыгане, коммунисты, гомосексуалы и представители других групп населения, неугодных фашизму.

Ангела Меркель признала ответственность Германии за насилие, совершенное нацистским режимом. 3 из 3,2 млн польских евреев были убиты нацистами в годы войны. Всего во время Холокоста в Европе были убиты 6 млн евреев.

Ранее Ангела Меркель посещала с официальным визитом Бухенвальд и Дахау в Германии, но в польском лагере смерти в Освенциме она побывала впервые.

В декабре 2018 года Меркель оставила пост лидера Христианско-демократического союза. Также она объявила, что не планирует быть канцлером Германии после 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее немцы извинились перед всем еврейским населением за мемориал с "прахом" жертв Холокоста.

Кроме того, немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды".