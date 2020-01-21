У центрі Києва в будівлі ЦВК застрелився хлопець у камуфляжі

У Києві за адресою площа Лесі Українки, 1 пролунав постріл. А трохи пізніше в будівлі Центральної виборчої комісії знайшли труп хлопця з вогнепальним пораненням. Він був одягнений у камуфляжну форму.

Виявилося, що загиблий працював в управлінні державної охорони. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу УДО.

З власних джерел виданню стало відомо, що загиблого звали Ярослав Розумняк. Йому було 25 років і в той фатальний вечір він ніс чергування в будівлі ЦВК. Відомо, що близько 18:20 його знайшли з вогнепальним пораненням в голові. Попередня причина — самогубство. Подробиці встановлює слідство.

(Новина доповнена інформацією ДБР)

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження про можливе самогубство військовослужбовця, працівника Управління державної охорони в будівлі ЦВК в Києві.

Як повідомила прес-служби відомства, слідчі територіального управління розслідують можливе самогубство (ч . 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, співробітник держохорони вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець помер на месте.

На даний момент тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом ветеран АТО застрелив приятеля через суперечки про Зеленском і Порошенко.

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