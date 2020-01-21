підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27.05
˟
  • Новини
  • Події
  • У центрі Києва в будівлі ЦВК застрелився хлопець у камуфляжі
21 січня 2020, вівторок, 11:50 28 Доповнено
Події 2020-01-21T12:45:02+02:00
Українські Новини
У центрі Києва в будівлі ЦВК застрелився хлопець у камуфляжі

У центрі Києва в будівлі ЦВК застрелився хлопець у камуфляжі

Надежда Комендантова
держслужба, Держохорона, самогубство, ЦВК України
Ярослав Розумняк. Фото: Інформатор
Ярослав Розумняк. Фото: Інформатор

У Києві за адресою площа Лесі Українки, 1 пролунав постріл. А трохи пізніше в будівлі Центральної виборчої комісії знайшли труп хлопця з вогнепальним пораненням. Він був одягнений у камуфляжну форму.

Виявилося, що загиблий працював в управлінні державної охорони. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу УДО.

З власних джерел виданню стало відомо, що загиблого звали Ярослав Розумняк. Йому було 25 років і в той фатальний вечір він ніс чергування в будівлі ЦВК. Відомо, що близько 18:20 його знайшли з вогнепальним пораненням в голові. Попередня причина — самогубство. Подробиці встановлює слідство.

(Новина доповнена інформацією ДБР)

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження про можливе самогубство військовослужбовця, працівника Управління державної охорони в будівлі ЦВК в Києві.

Як повідомила прес-служби відомства, слідчі територіального управління розслідують можливе самогубство (ч . 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, співробітник держохорони вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець помер на месте.

На даний момент тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом ветеран АТО застрелив приятеля через суперечки про Зеленском і Порошенко.

в Києві жорстоко побили ветерана АТО та його дружину, обидва перебувають у комі.

Тим часом Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу.

Більше новин про: держслужба Держохорона самогубство ЦВК України

Зеленський підписав закон про контрактну форму дер...
Дубілет заявив, що відмовився від держохорони і на...
Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Ки...
У новий склад ЦВК можуть увійти його звільнені чле...
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу"
Новини
Військовому, який застрелив товариша по службі з автомата "Калашникова", дали 5 років тюрми 12:18
Не вручили повістку: Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР 12:05
З компанії Коломойського суд вирішив стягнути нерухомість на 100 млн гривень 11:57
У центрі Києва в будівлі ЦВК застрелився хлопець у камуфляжі 11:50 Доповнено
За 11 міс. Україна купила у Росії більш половини імпортованого ядерного палива 11:48
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
Формування наглядової ради Ощадбанку знову під загрозою зриву 09:09
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
більше новин
Іран оприлюднив звіт про розслідування аварії Boeing-737 МАУ, – Bellingcat
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok