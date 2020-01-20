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20 января 2020, понедельник, 22:56 21
Происшествия 2020-01-20T22:57:56+02:00
Українські Новини
Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко

Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Петр Порошенко, АТО, ветеран АТО, Убийство
Машина задержанного ветерана АТО. Фото: Нацполиция
Машина задержанного ветерана АТО. Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы в Киевской области задержали автомобиль, внутри которого был труп, а за рулем пьяный мужчина.

Об этом сообщила  пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Около села Иванков полиция остановила авто. За рулем находился ветеран АТО, который был в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанного, он застрелил своего товарища и ехал с телом в полицию признаваться.

Он сообщил, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.

"49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - рассказал Жукович.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме.

Тем временем Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.

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