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10 ноября 2019, воскресенье, 23:16 117
Происшествия 2019-11-10T23:16:59+02:00
Українські Новини
В Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме

В Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме

ветеран АТО, Избиение ветерана
Игорь Панов. Фото: Тетяна Руденька Facebook
Игорь Панов. Фото: Тетяна Руденька Facebook

В Киеве в ночь с субботы, 9 ноября, на воскресенье, 10 ноября, на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену, было совершено нападение. В результате которого оба находятся на коме. Об этом сообщает волонтер Татьяна Грубенюк в Facebook.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной "Хан" с женой... боец ​​легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами", - рассказала волонтер.

"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - добавила Грубенюк.

По словам волонтера, супругов нашли соседи. При этом никто не слышал ни ссор, ни криков.

"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - сообщила она.

Как сообщали Українські Новини, в военной части на Полтавщине тремя выстрелами в затылок застрелили капитана-атошника.

Панее В Житомирской области бывшая жена убила мужа-атошника.

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