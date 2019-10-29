Добровольцы АТО станут ветеранами до вступления в силу закона о суверенитете Донбасса

Верховная Рада намерена предоставить статус участников боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в Антитеррористической операции (АТО) до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

За принятие законопроекта №2045-1 за основу проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом установлено, что статус ветеранов АТО предоставляется лицам, которые выполняли боевые задачи в районах проведения АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов)до вступления в силу вышеуказанного закона, во взаимодействии с Вооруженными Силами, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Предусмотрено не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения АТО, в том числе волонтерам.

При этом решение о предоставлении статуса ветеранов АТО принимается межведомственной комиссией, образованной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена обеспечить до 2024 года жильем 1 880 киевлян - участников АТО и членов семей погибших участников АТО. Ранее в Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО.