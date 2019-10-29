подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 12:31 926
Верховная Рада и партии 2019-10-29T12:34:02+02:00
Українські Новини
Добровольцы АТО станут ветеранами до вступления в силу закона о суверенитете Донбасса

Добровольцы АТО станут ветеранами до вступления в силу закона о суверенитете Донбасса

Льготы, Суверенитет, Участники АТО, ветераны АТО, Верховна Рада
Пресс-конференция ветеранов АТО
Пресс-конференция ветеранов АТО

Верховная Рада намерена предоставить статус участников боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в Антитеррористической операции (АТО) до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

За принятие законопроекта №2045-1 за основу проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом установлено, что статус ветеранов АТО предоставляется лицам, которые выполняли боевые задачи в районах проведения АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов)до вступления в силу вышеуказанного закона, во взаимодействии с Вооруженными Силами, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Предусмотрено не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения АТО, в том числе волонтерам.

При этом решение о предоставлении статуса ветеранов АТО принимается межведомственной комиссией, образованной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена обеспечить до 2024 года жильем 1 880 киевлян - участников АТО и членов семей погибших участников АТО. Ранее в Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО.

Больше новостей о: Льготы Суверенитет Участники АТО ветераны АТО Верховна Рада

Архив
Новости
Дифтерия прогрессирует: в Украине зафиксировали уже 18 случаев заражения 13:33
"Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому 13:28
Надежда Сасс: После просмотра Дроздова у меня 2 желания: вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в психбольницу 13:19 Мнение
Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева, - опрос КМИС 13:18
Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила 13:11
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok