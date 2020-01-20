У ІДІЛ обрали нового лідера

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання з посиланням на джерела в розвідувальних службах, ним став Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Його обрали лідером через кілька годин після ліквідації попереднього лідера терористів - Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого в результаті спецоперації США.

Наголошується, що аль-Салби є одним з найвпливовіших ідеологів ИГИЛ і є одним з небагатьох представників терористичної організації, які не є арабами. Його також вважають причетним до спроби геноциду єзидів - одного з народів Близького Сходу та Кавказу.

Як повідомляли Українські Новини, в Житомирі затримали росіянина, який керує однією з груп ІДІЛ.

Також аналітики назвали країни, які можуть стати наступною метою ісламістів.