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20 січня 2020, понеділок, 21:57 15
Світ 2020-01-20T22:45:02+02:00
Українські Новини
У ІДІЛ обрали нового лідера

У ІДІЛ обрали нового лідера

Таня Войтюк
ІДІЛ, Лідер ІДІЛ, Ісламська держава, Терористи
Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Фото: theguardian.com
Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Фото: theguardian.com

Терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ), незабаром після того, як схопили одного з ключових лідерів "Ісламської держави" на території України, обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання з посиланням на джерела в розвідувальних службах, ним став Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Його обрали лідером через кілька годин після ліквідації попереднього лідера терористів - Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого в результаті спецоперації США.

Наголошується, що аль-Салби є одним з найвпливовіших ідеологів ИГИЛ і є одним з небагатьох представників терористичної організації, які не є арабами. Його також вважають причетним до спроби геноциду єзидів - одного з народів Близького Сходу та Кавказу.

Як повідомляли Українські Новини, в Житомирі затримали росіянина, який керує однією з груп ІДІЛ.

Також аналітики назвали країни, які можуть стати наступною метою ісламістів.

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