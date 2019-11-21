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21 ноября 2019, четверг, 17:52 28
Силовые структуры 2019-11-21T17:53:07+02:00
Українські Новини
В Житомире задержали россиянина: он руководит одной из групп ИГИЛ

В Житомире задержали россиянина: он руководит одной из групп ИГИЛ

Житомир, Россиянин, ИГИЛ, Исламское государство
Задержанный. Фото: Нацполиция
Задержанный. Фото: Нацполиция

Полиция задержала в Житомире россиянина, причастного к террористической организации "Исламское государство" и находящегося в международном розыске за убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"21 ноября на одной из улиц областного центра оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа Житомирской области задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства", - сказано в нем.

По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.

Отмечается, что мужчина родился в Луганской области, долгое время жил в России. На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

Как сообщали Українськi Новини, 15 ноября Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров международной террористической организации "Исламское государство" по прозвищу "Аль Бара Шишани" в Киеве.

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