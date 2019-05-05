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05 мая 2019, воскресенье, 23:40 472
Мир 2019-05-05T23:41:26+03:00
Українські Новини
Аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов

Аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов

После разгрома в Сирии и Ираке террористической группировки "Исламское государство" многие ее боевики ушли в подполье или бежали в другие страны, где они готовят очередные нападения.

В 2014 году общая площадь максимально контролируемых группировкой "Исламское государство" (ИГ) земель на территориях Сирии и Ирака достигала 100–110 тысяч квадратных километров, а численность жившего там населения, в основном мусульман-суннитов, – 8 миллионов человек, пишет "Радио Азаттык".

В марте 2019 года "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, объявили об успешном взятии города Багуз на юго-востоке Сирии, последнего оплота ИГ на сирийской территории. Однако сотни, а возможно, и тысячи джихадистов, особенно не местного происхождения, сумели бежать – и сейчас, вероятно, готовят новые атаки.

Территориальный разгром ИГ не означает ликвидации ее человеконенавистнической идеологии, привлекательной для радикальных исламистов всего мира, а также и принципов деятельности, полагают разведслужбы и СМИ многих стран, как западных, так и восточных.

Аналитики уверены, что новой целью фанатиков могут стать многие государства Азии и Африки. В первую очередь – привлекательные для иностранных туристов и располагающие известными курортными зонами и достопримечательностями, например, Индия, Мальдивские и Сейшельские острова, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Египет, Кения, Танзания и Мадагаскар. В некоторых из этих стран ислам является религией подавляющего большинства населения, в других – имеется очень значительная мусульманская диаспора.

Такой точки зрения придерживается, в частности, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена – он считает, что у боевиков террористической группировки "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за серию взрывов в его стране, жертвами которых стали более 250 человек, появилась именно такая новая стратегия. Сейчас они могут создавать новые подпольные и, по сути, абсолютно автономные ячейки в Азии, Африке, а также и в Европе и даже Австралии, находить новые каналы финансирования, инструменты распространения джихадистской идеологии и способы вербовки новых бойцов.

Как сообщали Українські Новини, на Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам.

Тем временем, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Ранее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.

Также на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.

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