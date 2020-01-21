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21 січня 2020, вівторок, 05:37 12
Економіка 2020-01-21T08:30:02+02:00
Українські Новини
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився

Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився

Ярина Вацяк
Нові платіжки, комуналка, ЖКГ, Субсидія

В 2019 році обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 21,8% до 2 114,7 млн гривень порівняно з 2018 роком. У той же час АМКУ рекомендує постачальникам тепла знизити ціни на опалення та гарячу воду для населення.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій становив 1 529,7 млн гривень, у сільських населених пунктах – 585 млн гривень (1 860,2 млн гривень і 843,8 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство у грудні 2019 року зменшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 10,4% і склав 638,7 гривень.

Всього в 2019 році за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулися 4 353,7 тис. домогосподарств, що на 41,7% менше порівняно з 2018 роком (з них на міські населені пункти доводиться 64,5% звернень).

У грудні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 3 283,6 тис. домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, українцям знизили тарифи на опалення і стало відомо, скільки доведеться платити.

Тим часом Гончарук заявив, що платіжки на тепло і гарячу воду для українців знижені до 30%.

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