Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві

Військовослужбовець, працівник управління державної охорони застрелився у будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) в Києві. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. Згідно з повідомленням, працівник управління державної охорони 1995 року народження покінчив життя самогубством в 18:20 у понеділок. Він вистрілив з табельного пістолета собі в голову. Мотиви скоєного з'ясовуються. Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному. У світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство. Тим часом, австралійська компанія буде боротися з самогубствами в Україні.