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20 січня 2020, понеділок, 20:04 52
Суспільство 2020-01-20T20:37:53+02:00
Українські Новини
Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві

Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві

Влада Билоус
Влада Билоус
ЦВК, самогубство, військовий, Київ

Військовослужбовець, працівник управління державної охорони застрелився у будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, працівник управління державної охорони 1995 року народження покінчив життя самогубством в 18:20 у понеділок.

Він вистрілив з табельного пістолета собі в голову.

Мотиви скоєного з'ясовуються.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному.

У світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.

Тим часом, австралійська компанія буде боротися з самогубствами в Україні.

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