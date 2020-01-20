Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві

Військовослужбовець, працівник управління державної охорони застрелився у будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, працівник управління державної охорони 1995 року народження покінчив життя самогубством в 18:20 у понеділок.

Він вистрілив з табельного пістолета собі в голову.

Мотиви скоєного з'ясовуються.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному.

У світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.

Тим часом, австралійська компанія буде боротися з самогубствами в Україні.